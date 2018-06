Estados Unidos suspendem manobras militares na Coreia previstas para agosto

Os Estados Unidos suspenderam as manobras militares que tinha agendadas para agosto na península coreana, anunciou hoje o Pentágono.

“Em coerência com o compromisso do Presidente Trump e em acordo com o aliado República da Coreia [Coreia do Sul], as Forças Armadas dos Estados Unidos suspenderam todos os planos para o jogo de guerra defensivo de agosto”, afirmou o porta-voz do Departamento de Defesa em comunicado, Dana White.

No domingo, uma fonte do Governo de Seul adiantou à agência local Yonhap que a Coreia do Sul e os Estados Unidos poderiam anunciar esta semana a suspensão das manobras conjuntas numa altura em que se intensifica o diálogo com a Coreia do Norte.