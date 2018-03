Estado de emergência nas Maldivas pode expirar na quinta-feira

O estado de emergência decretado nas Maldivas após o Supremo Tribunal ter ordenado a libertação de presos políticos poderá expirar na quinta-feira, depois da investigação do governo às alegações de corrupção contra os juízes que emitiram a decisão.

O governo “não tem intenção de estender” o estado de emergência quando este período de 30 dias expirar”, salvo em circunstâncias muito particulares, como a violência generalizada”, disse na noite de segunda-feira a jornalistas estrangeiros Mohamed Hussain Shareef, embaixador do vizinho Sri Lanka, em Colombo.

O Supremo Tribunal de Justiça ordenou a 01 de fevereiro que vários dos presos políticos adversários do presidente fossem libertados devido a violações relativas aos seus processos judiciais.

Conflitos entre forças de segurança e manifestantes anti-governo seguiram-se a esta decisão e as Maldivas declararam o estado de emergência, que reforçou os poderes policiais, incluindo a prisão, busca e apreensão de propriedade, e restringiu a liberdade de reunião.

Grupos de direitos humanos e vários governos estrangeiros haviam instado o governo das Maldivas a respeitar a ordem e criticaram o estado de emergência.

Sob a lei do estado de emergência, o presidente Abdul Yameen viu o juiz eleito Abdulla Saeed e um segundo juiz do Supremo Tribunal serem presos por suspeitas de corrupção. Os três juízes restantes no tribunal anularam a ordem de libertar os adversários de Yameen.

O meio-irmão de Yameen e o ex-ditador Maumoon Abdul Gayoom também foram presos durante o estado de emergência, acusados de conspirar com a oposição para derrubar o governo.

Shareef disse que o estado de emergência era necessário para investigar as alegações de suborno e corrupção envolvendo a ordem judicial para libertar os políticos da oposição. Acrescentou que o chefe de justiça e o outro juiz foram acusados de aceitar subornos para derrubar o governo através da ordem judicial, enquanto Gayoom e outro funcionário do tribunal também serão acusados em breve.

Afirmou também que as investigações prosseguem, com 38 pessoas ainda sob custódia.

Os protestos têm sido uma constante durante o estado de emergência, decretado a 2 de Fevereiro. Inicialmente tinha o prazo de 15 dias, mas depois acabou por ser prolongado por mais 30.

Dois jornalistas foram presos na sexta-feira por supostamente descarregarem um vídeo em que três pessoas se fizeram passar por agentes da polícia. Os dois jornalistas foram detidos por 10 dias. Se forem considerados culpados, podem ser condenados a uma pena de prisão até quatro meses.

As Maldivas tornaram-se uma democracia multipartidária em 2008, após décadas do governo autocrático de Gayoom. Mas Yameen reverteu grande parte dos ganhos democráticos depois de ser eleito, em 2013.

As alianças políticas tradicionais do país foram revogadas nos últimos anos. Gayoom, agora líder da oposição, está aliado do ex-presidente Mohamed Nasheed, que o destituiu nas eleições de 2008. Nasheed, o rival mais proeminente de Yameen, vive no exílio e está entre os políticos libertados pela ordem judicial agora anulada.

As Maldivas são um arquipélago de mais de 1.000 ilhas. O turismo domina a economia.