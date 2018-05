Especialista norte-americano em processos eleitorais adverte para riscos do ‘voto online’

O presidente da Fundação Internacional para os Sistemas Eleitorais (IFES), sediada em Washington, EUA, advertiu ontem para os riscos do “voto online” e defendeu medidas que garantam a “integridade da informação” e a “privacidade dos cidadãos”.

“Há um assalto aos valores democráticos que se faz através do ciberespaço”, defendeu William Sweeney, intervindo no primeiro painel de debate das “Conferências de Lisboa da Assembleia Parlamentar da OSCE (Organização para a Segurança e Cooperação na Europa), que decorre na Assembleia da República.

Presidente e director-geral da IFES, organização não-governamental fundada em 1987 que presta apoio aos processos eleitorais em democracias emergentes, William Sweeney observou que o crescente domínio das tecnologias, ligadas em rede, “aumenta a vulnerabilidade” dos sistemas eleitorais.

No debate, questionado pelo deputado Paulo Pisco, Sweeney considerou que o maior desafio que se coloca ao “voto online” [voto electrónico] é ter a certeza de que quem está a votar é quem se registou para votar. O especialista frisou que alguns países, como a Índia, estão a criar um sistema “de `backup´ em papel”.

“A confiança do voto em papel poderá ser mantida no voto online? É uma questão muito séria, como é que eu posso provar que é aquela pessoa que está a votar? Não sei, é uma questão central”, defendeu, considerando que todas as questões que toquem na “integridade dos sistemas” mexem com a vulnerabilidade dos regimes.

“É preciso verificar se o sistema é seguro, poderá haver apagões que são criados através de atores fora de fronteiras”, notou, insistindo para a necessidade de mais investimento para “actualizar e elevar a padrões de exigência mais altos” a fiabilidade dos sistemas.

“Nos EUA, as máquinas de voto são mais velhas do que um `ìphone´”, frisou, deixando um desafio aos legisladores europeus para avançarem com medidas de protecção e regulatórias apesar de admitir que “esta ameaça [ciber] avança mais depressa do que o processo político legislativo”.

Para dar um exemplo da vulnerabilidade dos sistemas electrónicos aplicados aos processos eleitorais, William Sweeney deu o exemplo de uma casa que é assaltada: “Os assaltantes não levaram nada mas deixaram impressões digitais, entraram. O que é que isso faz em relação à confiança das pessoas?”, questionou.

As “intrusões e os ataques aos sistemas” põem também em causa a “privacidade dos cidadãos que se registaram para votar”, advertiu Sweeney, questionando também as tecnologias de identificação de eleitores por dados biométricos: “A informação está em risco porque ela faz-se a nível digital”, defendeu.

Para o especialista norte-americano, num contexto em que “actores políticos ou locais” num processo eleitoral conseguem entrar no sistema e “alterar umas letras” ou “mudar um nome” é a “segurança do voto”, a “integridade da informação e a privacidade dos cidadãos” que estão postos em causa.

O problema da “desconfiança” no sistema exigirá dos Estados “um outro olhar” sobre os órgãos responsáveis pelos processos eleitorais, que “vão precisar de outro tipo de orçamentos para garantir a segurança” do voto.

“Cibersegurança e democracia, medidas para a construção da confiança” foi o tema do primeiro painel de debate da Conferência, que contou com a participação de Anatoly Smirnov, director-geral da Associação Nacional para Segurança Internacional da informação, de Moscovo, e de Ignácio Sanchez Amor, Presidente da Comissão de Democracia, Direitos Humanos e Questões Humanitárias da Assembleia Parlamentar da OSCE.