Escócia rejeita plano de Londres para redistribuir poderes de Bruxelas às regiões

O plano do governo britânico para entregar à Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte poderes administrativos na sequência da saída da União Europeia foi rejeitado hoje pela primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon.

Os dois governos estão em desacordo sobre como vão ser transferidas, depois do Brexit, certas responsabilidades que dependem de Bruxelas, pois o governo britânico quer ter a possibilidade de intervir se entender necessário que é precisa uma homogeneização legislativa a nível nacional.

“Não se trata de ter mais poderes, mas de manter os poderes que já temos”, afirmou Sturgeon, acusando o governo em Londres de não ceder para chegar a um entendimento sobre esta matéria na proposta de Lei para a Saída da UE.

Este impasse levou o governo autónomo escocês a ameaçar com uma proposta de lei que é uma alternativa caso os deputados escoceses chumbem a versão do governo de Theresa May, actualmente em discussão na Câmara dos Lordes.

Em termos legais, o governo de Theresa May pode avançar sem o voto das regiões, mas existe o risco de um confronto político com Londres, de uma crise constitucional e de um eventual bloqueio do processo de aprovação da proposta de lei nacional.

Este seria mais um obstáculo ao avanço do diploma que tem de estar aprovado a tempo do Brexit, a 29 de Março de 2019, e que garante que não existe um vazio legislativo ao transferir todas as normas europeias para a legislação britânica.

Mas a principal ameaça à vista é uma alteração para forçar o governo a permanecer na união aduaneira europeia que tem o apoio de alguns deputados conservadores pró-europeus, apesar de contradizer a posição de Theresa May.

Um possível voto favorável do partido Trabalhista, cujo líder, Jeremy Corbyn, defendeu na segunda-feira a negociação de uma união aduaneira, poderá criar sérios problemas na estratégia de negociação com a UE, que quer um acordo de saída completo até ao final de Outubro.