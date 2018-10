Encerradas 80% das estações de serviço em Carabobo por falta de gasolina

Pelo menos 80% das estações de abastecimento de combustível estão encerradas no estado venezuelano de Carabobo, onde funcionam importantes indústrias da Venezuela, devido à escassez de gasolina.

Segundo a imprensa local, as poucas estações que estão a funcionar registam filas que duram há cinco dias e que se prolongam por quilómetros.

Entre as estações que funcionam estão as El Prado e Bohío, situadas junto da Autoestrada Regional do Centro, mas, segundo o diário El Carabobeño, estão receber diariamente metade do combustível necessário.

Apesar de a Venezuela ser um país petrolífero, desde 2016 que são cada vez mais frequentes as queixas da população sobre dificuldades para abastecerem as suas viaturas, principalmente em estados que fazem fronteira com a Colômbia, no leste do país.

No entanto, nos últimos meses esat situação tem-se estendido a outros estados, algo que os venezuelanos dizem estar relacionado com problemas no transporte de combustível (falta de peças de reposição e pneus).

Por outro lado, a empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) estará a ter dificuldades para efetuar o pagamento de gasolina a fornecedores internacionais.

Os venezuelanos queixam-se ainda que a gasolina distribuída no país está “suja” o que tem ocasionado estragos nas viaturas, cujos filtros e injetores necessitam de ser alvo de revisões em períodos mais curtos.

Em agosto último, o Governo venezuelano anunciou que a gasolina seria vendida no país a preços internacionais, medida que ainda não foi executada.