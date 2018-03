Empresas portuguesas marcam presença em feira têxtil no Japão

Sete empresas portuguesas marcam presença na feira Jitac European Textile Fair 2018, que se inicia hoje em Tóquio, no Japão, e decorre até quinta-feira.

“O mercado mudou completamente [...] desde há dez anos e a situação na indústria do vestuário não é exceção. A procura pelo preço baixo ainda ocupa grande parte do mercado japonês. [...] Devemos unir esforços para contribuir para um maior crescimento da indústria da moda”, disse o presidente da feira de têxteis, Takaharu Uchi, numa nota publicada na página oficial do evento.

A mostra internacional vai contar com a presença das empresas portuguesas Acatel, Albano Morgado, Bordalos Oliveira, Burel Factory, Fitecom, Lemar e Têxtil Serzedelo.

A participação nacional na feira de produtores de têxteis europeus é cofinanciada pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização (Compete 2020).