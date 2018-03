Elefantes destroem plantações nos arredores de Luanda

Camponeses de uma localidade nos arredores de Luanda além de verem destruídos vários campos agrícolas, por uma manada de elefantes, estão impedidos de se aproximar da zona, porque nasceu no local uma cria, anunciaram os agricultores.

Segundo José Franco, um dos agricultores da localidade de Maria Teresa, município de Icolo e Bengo, província de Luanda, os elefantes destruíram lavras de milho, mandioca e batata-doce, situadas nas proximidades da margem do rio Kwanza.

“Os proprietários dos campos agrícolas estão impedidos de se aproximar, uma vez que ainda permanece no local uma família (de elefantes), e a respetiva cria, que se presume ter nascido no local”, informou José Franco, citado hoje pela agência noticiosa angolana, Angop.

Em Angola, a invasão de lavras por animais, com destaque para elefantes e hipopótamos, é uma queixa recorrente dos camponeses, sem que as autoridades consigam mitigar o conflito entre homens e animais, que afeta várias províncias do país, resultando por vezes em mortes de populares.