Duas pessoas mortas e uma gravemente ferida em ataque com faca em França

As autoridades francesas disseram hoje que as duas pessoas mortas à facada no leste de Paris, em França, são a mãe e a irmã do atacante, que foi posteriormente morto pela polícia.

Dois oficiais da polícia fizeram estas declarações em condição de anonimato, pois não estavam autorizados a dar mais detalhes do caso aos meios de comunicação.

O ataque ocorreu no subúrbio de Paris, em Trappes, hoje pela manhã.

O Estado Islâmico já havia reivindicado o ataque através da sua agência de propaganda, Amaq.

A terceira vítima, uma mulher que passava pelo local, ficou gravemente ferida no ataque.

Fontes policiais disseram à agência de notícias AFP que o agressor barricou-se num pavilhão após o ataque e foi preciso a intervenção de forças de segurança especializadas.

O ministro do Interior francês, Gerard Collomb, numa mensagem no Twitter também disse, mais cedo, que o atacante havia sido neutralizado, mas sem avançar se estava morto ou vivo.

A polícia local, através de uma mensagem divulgada na rede Twitter, aconselhou a população a evitar a zona.

As autoridades estão a tentar determinar se esse ataque é de natureza terrorista.