Duas crianças mortas num apartamento de serviço da polícia francesa

Duas crianças foram encontradas mortas no domingo num apartamento de serviço de uma brigada da polícia francesa na região de Lyon, disseram à agência France Presse fontes da Gendarmerie.

A AFP confirmou junto das autoridades a notícia publicada hoje pelo jornal regional Le Progrès, que refere que as duas crianças, do sexo feminino, “nascidas em 2012 e 2014”, foram encontradas mortas na cama por volta das 18 horas de domingo pela mãe, que avisou as autoridades.

A polícia ainda não forneceu mais informações.