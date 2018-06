Doze etíopes morrem em acidente de viação na província moçambicana de Tete

Doze cidadãos da Etiópia morreram e outros 12 ficaram feridos num acidente de viação, no sábado, na província de Tete, centro de Moçambique, divulgou a polícia.

A porta-voz do Comando Provincial Polícia da República de Moçambique (PRM) em Tete, Lurdes Ferreira, disse, citada pela Agência de Informação de Moçambique (AIM), que o acidente resultou do despiste e capotamento do camião em que seguiam as vítimas.

O desastre aconteceu na Estrada Nacional Número 304, no distrito de Tsangano e o camião que transportava as vítimas estava carregado de tabaco pertencente à empresa Mozambique Leaf Tobacco.

“O motorista fugiu sem deixar rasto e, por isso, estamos à sua procura”, declarou Lurdes Ferreira.

Segundo a AIM, as vítimas estavam em trânsito por Moçambique a caminho da África do Sul.

A porta-voz da PRM em Tete disse que os feridos foram levados para o Hospital Rural de Ulónguè, no distrito de Angónia e os corpos das vítimas mortais foram trasladados para a mesma unidade de saúde.

Imigrantes ilegais provenientes da Etiópia têm usado Moçambique como ponto de passagem para a África do Sul, a economia mais desenvolvida de África.