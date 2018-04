Dois turistas alemães mortos e outros 10 feridos em acidente nos Andes

Pelo menos dois turistas alemães morreram e outros 10 ficaram feridos na sexta-feira no Peru, quando o mini autocarro onde seguiam se despistou e caiu numa ravina na cordilheira dos Andes, disseram hoje as autoridades peruanas.

O chefe da polícia rodoviária, Jorge Castillo, adiantou que as equipas de salvamento estavam a tentar resgatar os corpos dos dois turistas presos nos destroços do veículo, que caiu perto de Chivay, que fica 712 quilómetros a sudeste de Lima.

Castillo adiantou que a acidente ocorreu na sexta-feira à tarde, quando o veículo onde seguiam descia uma curva.

Os turistas vinham de Arequipa, no sul dos Andes, no Peru, com destino ao Vale do Colca.

Em Novembro, quando turistas alemães tinham morrido num outro acidente na região de Huancavelica, no Peru.