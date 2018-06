Dois feridos na catedral de Berlim, entre os quais um polícia

Um tiroteio no interior da catedral de Berlim provocou hoje dois feridos, entre os quais um polícia que baleou um homem que estava a perturbar a ordem pública, segundo a página da Internet do diário alemão ‘Der Spiegel’.

As imediações do templo estão a ser patrulhadas por um forte contingente policial, indicou um porta-voz da polícia alemã, sem fornecer mais pormenores sobre as circunstâncias em que se deu o tiroteio

Segundo a conta de Twitter da polícia alemã, o homem ficou ferido nas pernas.

A catedral evangélica de Berlim, situada no centro monumental da capital alemã e junto à chamada Ilha dos Museus, é um dos pontos de maior afluência turística da cidade.