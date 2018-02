Dois feridos a tiro numa universidade do Louisiana, Estados Unidos

Duas pessoas foram feridas a tiro na noite de quinta-feira para hoje no ‘campus’ de uma universidade do Louisiana, no sul dos Estados Unidos, anunciou a direção do estabelecimento, precisando que a segurança do local já foi assegurada.

“A polícia da universidade confirma que um incidente envolvendo vários indivíduos ocorreu no campus norte”, escreve hoje na rede social Twitter a direção da Universidade Southeastern Louisiana, situada em Hammond, a cerca de 70 quilómetros a norte de New Orleans.

Adianta que “foram disparados tiros” e que “dois indivíduos ficaram feridos, sem que a sua vida esteja em risco”.

O incidente, que ocorreu numa altura em que o país debate a questão da violência com armas de fogo após o tiroteio numa escola secundária da Florida que causou 17 mortos, está a ser alvo de um inquérito.