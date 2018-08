Dezoito pessoas morrem em queda de helicóptero no norte da Sibéria

As 18 pessoas que seguiam a bordo de um helicóptero russo morreram quando o aparelho se despenhou, ontem de manhã, no Norte da Sibéria, Rússia, depois de ter chocado com um outro helicóptero, anunciou o ministério dos Transportes russo.

O helicóptero Mi-8, que se dirigia para uma plataforma petrolífera com três membros da tripulação e 15 passageiros, colidiu pouco depois de descolar com uma máquina transportada pelo outro aparelho, precisou o ministério.

O segundo helicóptero conseguiu aterrar depois sem qualquer problema.