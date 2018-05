Dezenas de mortos e feridos em ataque talibã no oeste do Afeganistão

Ataques talibãs provenientes de “múltiplas direções” na capital da província de Farah, no oeste do Afeganistão, perto da fronteira com o Irão, mataram e feriram hoje dezenas de polícias, anunciaram as autoridades afegãs.

De acordo com o chefe do conselho provincial de Farah, Fared Bakhtawer, “vários postos de segurança na cidade foram invadidos por talibãs, estando em curso um intenso tiroteio”.

O responsável não avançou o número de mortos ou feridos, mas disse que as baixas “são altas entre as forças de segurança”.

Os combates foram confirmados pelo governador da província, Abdul Basir Salangi. “Uma intensa batalha está a acontecer na cidade”, declarou, sem pormenores.

Os órgãos de comunicação locais descreveram uma cidade ‘vazia’, com lojas, escolas e escritórios fechados, enquanto “as pessoas estão escondidas dentro de casa”.

Um parlamentar da província de Farah, Mohammad Sarwar Osmani, afirmou que os pontos estratégicos de segurança foram invadidos pelos talibãs “em toda a cidade” e que os combatentes estavam já perto da sede da polícia e dos escritórios do governador.

O porta-voz dos talibãs Zabihullah Mujahid reivindicou os ataques.

O Ministério da Defesa afegão disse, num comunicado entretanto divulgado, que as forças de segurança afegãs conseguiram repelir os ataques.

Nos últimos meses, a província de Farah, que faz fronteira com a província de Helmand, onde os talibãs controlam vários distritos, tem sido palco de várias batalhas entre as forças de segurança afegãs e combatentes extremistas.