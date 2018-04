Dezassete mortos em acidente com barcos dragão no sul da China

Dezassete pessoas morreram hoje num acidente com dois barcos dragão no sul da China no sábado, anunciaram as autoridades locais.

Os barcos estavam a treinar para uma regata no rio Taohua, na cidade de Guilin, quando o acidente aconteceu, disseram os bombeiros da cidade de Guilin, capital da região de Guangxi.

Ainda não são claras as razões que levaram ao acidente.

Um total de 60 pessoas caiu na água, estando 17 mortes confirmadas após as operações de salvamento.

A agência de notícias oficial Xinhua noticiou que foram enviados para o local oito barcos e estiveram envolvidas 200 pessoas nas operações de socorro.

Dois organizadores da modalidade foram detidos, adiantou Xinhua.

A China tem procurado aumentar a segurança em torno das regatas de barcos dragão em todo o país durante o festival de Duanwu, que acontece perto do solstício de verão e comemora a morte do poeta e ministro Qu Yuan.