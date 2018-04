Dez ONG apelam a Macron para pedir fim dos bombardeamentos no Iémen

Dez organizações não-governamentais humanitárias e de defesa dos direitos humanos apelaram hoje ao Presidente francês, Emmanuel Macron, para pedir o fim dos bombardeamentos no Iémen ao príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, esperado em breve em França.

“Emmanuel Macron deve colocar o Iémen no centro das suas discussões com Mohammed bin Salman quando o receber em França”, consideram as ONG, entre as quais estão a Amnistia Internacional França, a Federação Internacional dos Direitos Humanos e a Human Rights Watch.

A Arábia Saudita dirige uma coligação internacional que realiza desde Março de 2015 bombardeamentos no Iémen em apoio do Governo e contra os rebeldes huthis, que entraram na capital, Sanaa, em setembro de 2014.

As ONG pedem “o fim dos bombardeamentos contra os civis e o respeito pelo direito humanitário internacional”, assim como “o levantamento incondicional e permanente de todos os entraves à distribuição de ajuda humanitária e de bens comerciais no Iémen”.

“Enquanto membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, (a França) deve fazer o máximo para exigir à Arábia Saudita que respeite as suas obrigações internacionais (...) Enquanto importante fornecedor de armas à Arábia Saudita, deve evitar qualquer risco de cumplicidade nas graves violações cometidas pela coligação”, adiantam as ONG.

Cerca de 10 mil pessoas foram mortas e 53 mil feridas na guerra do Iémen, país que vive actualmente a pior crise humanitária do mundo, com 22,2 milhões de pessoas a dependerem de ajuda, segundo as Nações Unidas.