Detidos três alegados terroristas sírios na Alemanha

As forças de segurança alemãs detiveram hoje três presumíveis terroristas sírios, com idades entre os 19 e os 26 anos, em Saarlouis e Saarbrücken, sudoeste do país, segundo informaram as autoridades policiais.

Os investigadores suspeitam que os três detidos pertencem a organizações terroristas, mas “não têm até ao momento nenhum conhecimento de que os acusados planeassem cometer algum atentado na Alemanha ou na Europa”.

Os detidos, de 19, 21 e 26 anos, chegaram à Alemanha em 2015 no auge da crise dos refugiados, tendo solicitado asilo.

De acordo com a investigação dos últimos seis meses, dois dos suspeitos são considerados “perigosos islamitas”.

A investigação teve início após informação por parte de um trabalhador de um albergue que disse à polícia ter visto um vídeo em que um dos detidos estava vestido com um uniforme militar e com granadas e armas de guerra na mão.

As forças de segurança alemãs descobriram que um dos detidos era membro do Estado Islâmico (IS) e que outro tentou recrutar alemães para combater na guerra civil síria nas fileiras da organização terrorista Ahrar Al-Sham.