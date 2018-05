Detido suspeito pelo desaparecimento de 43 jovens mexicanos em 2014

As autoridades mexicanas revelaram hoje a detenção, no sul do país, de um ex-polícia municipal de Iguala, suspeito de ser um dos responsáveis pelo desaparecimento de 43 estudantes da escola rural de Ayotzinapa, em setembro de 2014.

O secretário de Governação do México, Alfonso Navarrete, afirmou que a detenção de Alejandro “N” ocorreu no Estado de Guerrero, no sul do país.

O presumível responsável do desaparecimento dos estudantes na cidade mexicana de Iguala tinha “uma ordem de detenção em vigência por causa da prática de crimes de delinquência organizada e sequestro”.

Durante a detenção não “foi necessário disparar um único tiro”.

De acordo com uma versão oficial, na noite de 26 de setembro de 2014, os 43 estudantes foram abordados por polícias corruptos, que os entregaram a um grupo criminal, cujos elementos quiseram assassinar os jovens e incinerá-los.

Esta versão do desaparecimento foi colocada em dúvida tanto pelos familiares dos estudantes como por especialistas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, depois de uma investigação, constataram incoerências no relato do Governo e sublinharam a necessidade de abrir outras linhas de investigação.

Até ao presente, 129 pessoas foram indiciados no processo do caso Iguala e o Executivo expressou já a intenção de chegar a conclusões neste ano.