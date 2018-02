Deputado pró-democracia de Macau perde recursos na Segunda Instância

O Tribunal de Segunda Instância de Macau entende que nenhum tribunal do território tem competência para se pronunciar sobre atos políticos, considerando improcedentes as ações movidas pelo deputado Sulu Sou sobre a suspensão de mandato decretada pela Assembleia Legislativa.

No acórdão ontem divulgado, o Tribunal de Segunda Instância (TSI) fundamenta a decisão anunciada na quinta-feira de decidir a favor da Assembleia Legislativa (AL), na ação apresentada no início de janeiro pela defesa, na qual o deputado pró-democracia pedia a suspensão da eficácia da deliberação da AL, que a 04 de dezembro suspendeu o seu mandato.

O TSI considerou por isso que não vai apreciar o recurso contencioso interposto pelo deputado para clarificar se foram respeitadas as regras relativas ao processo que conduziu à suspensão do seu mandato pela AL, incluindo o seu direito de defesa.

“A deliberação do plenário em apreço não é ato administrativo, visto que não foi proveniente de nenhum órgão da Administração e no exercício de uma função administrativa ou no quadro de uma atuação da administração pública em sentido material. Foi, em vez disso, praticado por um órgão eminentemente legislativo com um enquadramento político”, lê-se no acórdão.

O TSI considerou ainda que a deliberação “não lhe é lesiva” [a Sulo Sou], uma vez que este não deixou de ser deputado, mantendo “a sua situação remuneratória”.

“A deliberação do plenário não afetou a esfera do seu conjunto de direitos e deveres, enquanto cidadão e administrado, a qual, como bem se sabe, está a montante da qualidade de deputado e dela é, aliás, independente”, sublinhou.

O tribunal afirmou que a imunidade dos deputados “é uma prerrogativa de cariz político”, usada “para proteger a instituição no seu todo”.

“Em relação aos demais atos indicados pelo recorrente (decisões do Presidente e deliberações da Mesa da AL), como todos estes atos estão inseridos num mesmo ‘procedimento’, tendente à decisão sobre se deveria ou não suspender o mandato do deputado [Sulu] Sou Ka Hou, são atos preparatórios da deliberação do plenário em apreço, pelo que recebem exatamente a mesma natureza política. Enquanto tal, padecem da mesma impossibilidade para serem sindicados jurisdicionalmente em qualquer das suas vertentes, anulatória, preventiva ou conservatória. Face ao exposto, o relator indeferiu liminarmente a petição inicial do recurso contencioso”, pode ler-se no documento.

Sobre o acórdão, Sulu Sou afirmou estar a analisar com o advogado Jorge Menezes as decisões do tribunal para decidir se vão recorrer ao Tribunal de Última Instância (TUI).

“Mas Macau já está a ganhar: afirmar a autonomia da AL é uma forma de confirmar a independência da AL também em relação ao Governo. Este é um bem que todos devem abraçar”, escreveu na página da rede social Facebook.

A 16 de janeiro, o Tribunal Judicial de Base (primeira instância) tinha adiado o julgamento do deputado, acusado do crime de desobediência qualificada, até que o TSI se pronunciasse sobre as ações apresentadas pela defesa de Sulu Sou.

Em causa no processo judicial, em que também é arguido Scott Chiang, então presidente da Novo Macau, está o protesto de 15 de maio de 2016, convocado pela associação contra a atribuição, por parte da Fundação Macau, de um subsídio de 100 milhões de renmimbis (13,7 milhões de euros ao câmbio da altura) à Universidade de Jinan, na China.

A decisão do Tribunal de Segunda Instância (TSI) teve como relator José Cândido de Pinho e como juízes adjuntos Tong Hio Fong e Lai Kim Hong.