Delegação de saúde avalia surto de cólera na província angolana do Uíge

Uma delegação técnica de saúde deslocou-se hoje à província angolana do Uíge, afectada por um surto de cólera que causou seis mortes nos últimos dias, informou hoje o secretário de Estado da Saúde para a Área Hospitalar.

Valentim Matias disse antes da partida que a delegação é composta por epidemiologistas, médicos internistas, pediatras, anestesistas, clínicos gerais, técnicos ligados ao ambiente, energia e águas, entre outras áreas.

Nos próximos sete dias, os especialistas vão avaliar e tentar reverter o actual quadro de cólera e malária que afecta aquela província do norte de Angola.

O governante angolano referiu que a equipa vai desenvolver trabalhos de sensibilização com a comunidade sobre as medidas de prevenção contra a doença e os cuidados a ter com a água para consumo.

A necessidade de construção e uso de latrinas e de medicamentos para tratar a água antes de beber, bem como a possibilidade da sua distribuição a nível das administrações locais, comunas e bairros, constam da estratégia para o combate à doença.

Segundo Valentim Matias, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, durante a sua estada a delegação vai analisar como estão a ser geridos os casos a nível hospitalar, com vista a evitar a transmissão inter-hospitalar.

O surto de cólera foi confirmado pelo governador da província do Uíge, Mpinda Simão, que manifestou preocupação com o actual quadro de saúde daquela região.

“Para além da malária, surgiu a epidemia da cólera. No início não tínhamos a certeza, os técnicos fizeram o seu trabalho, recebemos a confirmação de que os casos de diarreias que temos aqui na província estão ligados à cólera”, disse Mpinda Simão.