Davos: Trump quer mostrar crescimento económico dos EUA e defender comércio livre

O Presidente norte-americano, Donald Trump, participa hoje e sexta-feira no Fórum Económico Mundial, em Davos, Suíça, para mostrar que a sua agenda de “América primeiro” é compatível com a cooperação global.

“Vou para Davos, Suíça, para dizer ao mundo como a América é grande e como se está a sair. A nossa economia está a florescer e com tudo o que estou a fazer, ainda vai melhorar... O nosso país está finalmente a GANHAR outra vez”, escreveu, na rede social Twitter, pouco antes de viajar, durante a noite, para a Europa.

O Presidente dos EUA deverá intervir sexta-feira na 48.ª edição do Fórum Económico Mundial, em Davos, que reúne cerca de três mil dirigentes políticos e económicos mundiais.

“Nós vamos ao Fórum Económico de Davos (...) para dizer ao mundo que a América está aberta a fazer negócio”, declarou Gary Cohn, conselheiro económico de Trump, em declarações aos jornalistas sobre a agenda do chefe de Estado norte-americano.

Trump, que decidiu retirar os EUA dos acordos de Paris sobre as alterações climáticas, abandonou as negociações comerciais multilaterais com a região do Pacífico e acaba de aumentar taxas de importação, pretende convencer os participantes que privilegia o comércio livre.

A nível diplomático, o Presidente dos EUA deve reunir-se com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, depois de ter defendido o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, e também com a chefe do Governo britânico, Theresa May, com quem as relações são invulgarmente tensas.