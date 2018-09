Custo horário da mão de obra sobe 2,2% na zona euro no 2.º trimestre

Os custos horários da mão-de-obra aumentaram, no segundo trimestre, 2,2% na zona euro e 2,6% na União Europeia (UE), face ao período homólogo, divulga hoje o Eurostat.

No primeiro trimestre do ano, o indicador tinha avançado, respectivamente, 2,1% e 2,8%, de acordo com o gabinete de estatísticas da UE.

Do total, na zona euro, a parte do custo referente a salários subiu 1,9%, enquanto os outros encargos aumentaram 2,9%.

Na UE, aumentaram ambos 2,6%.

Entre Abril e Junho, os aumentos mais significativos no custo da mão-de-obra por hora foram registados na Roménia (15,6%), na Letónia (11,7%) e na Hungria (10,2%), enquanto que o Luxemburgo (0,6%), a Espanha (0,7%) e a Holanda (0,9%() apresentaram os menores aumentos homólogos.

Em Portugal, o custo horário da mão de obra aumentou, no segundo trimestre, 1,4%, depois de ter recuado, entre Janeiro e Março, 1,3%.

A parte salarial subiu, no segundo trimestre, 1,2% e os outros encargos 2,1%.