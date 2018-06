Cruz Vermelha alerta para situação na República Centro-Africana

O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) alertou hoje para a situação humanitária e médica na República Centro-Africana, mediante o conflito civil e os “ataques regulares” a hospitais, centros e pessoal médico.

“Quando vejo que isto e o que ocorre em Bangui se repete noutras áreas, tenho que dizer que todo o país está frágil e temos de soar o sinal de alarme”, declarou Jessica Barry coordenadora da Cruz Vermelha na República Centro-Africana, depois da sua estada de seis meses na capital.

Barry, que esteve colocada no país há 10 anos destaca as alterações que ocorreram desde a última vez que lá esteve mas alerta para o número de “pessoas deslocadas” e para aqueles que no oeste já retornaram às suas casas mas não têm alimentos suficientes.

“Pessoas que viveram em conjunto em comunidades tolerando-se ou quase tolerando-se, encontram-se agora separadas por confrontos armados”, afirmou Barry, que sublinhou os episódios de violência que ocorreram ao longo das últimas seis semanas na capital, que provocaram “uma situação de segurança extremamente frágil” em alguns lugares, provocando a deslocação de comunidades inteiras em fuga para sítios mais seguros.

A responsável da Cruz Vermelha na República Centro-Africana acusou a falta de respeito pelos hospitais, centros médico e pacientes do país, devido aos “ataques regulares” a infraestruturas médicas.

Barry lamentou também a propagação e promoção de discursos de ódio nas redes sociais, apesar do esforço feito pelos líderes religiosos de manter as comunidades unidas.

A República Centro-Africana, com 4,5 milhões de habitantes, vive um conflito civil entre a coligação rebelde Seleka, maioritariamente muçulmana, que depôs o então Presidente François Bozizé e a milícia anti-Balaka, que é na sua maioria cristã.

A partir de 2013 iniciou-se uma onda de violência entre muçulmanos e cristãos que já provocou milhares de mortos e obrigou cerca de um milhão de pessoas a fugir das suas casas para o interior do país e para países vizinhos.

Portugal é um dos países que integra a missão da ONU estacionada no país (MINUSCA), tendo, no início de março, a 3.ª Força Nacional Destacada (FND) - composta por 138 militares, dos quais três da Força Aérea e 135 do Exército, a maioria oriunda do 1.º batalhão de Infantaria Paraquedista -, partido para a República Centro-Africana.

Estes militares juntaram-se aos 21 que já estavam no terreno, sediados no aquartelamento de Bangui, desde o dia 18 de fevereiro.