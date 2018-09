Coreias realizam cimeira de 18 a 20 de Setembro em Pyongyang

O líder da Coreia do Norte e o Presidente da Coreia do Sul reúnem-se de 18 a 20 de setembro em Pyongyang para discutir a “completa desnuclearização da península coreana”, informou hoje uma autoridade do Governo de Seul.

As duas Coreias “acordaram celebrar uma cimeira (...) de 18 a 20 de setembro, durante três dias e duas noites”, explicou em conferência de imprensa o Chung Eui-yong, diretor do Gabinete de Segurança Nacional de Seul, que liderou a delegação sul-coreana que visitou Pyongyang na quarta-feira.

Chung Eui-yong adiantou que o líder norte-coreano também reafirmou a sua “firme determinação” em proceder à desnuclearização da península coreana e que Kim Jong-un sublinhou que o desmantelamento no seu principal local de testes significava a “suspensão completa” de todos os futuros lançamentos de mísseis balísticos de longo alcance.

A Coreia do Norte avançou com várias medidas visando o seu programa nuclear, como o desmantelamento do seu local de testes, este ano, mas os EUA querem que sejam tomadas ações mais sérias de desarmamento.

Chung referiu ainda que as duas Coreias vão reunir-se na próxima semana para prepararem a cimeira.