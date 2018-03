Coreia do Norte enviou mensagem de “firme apoio e solidariedade” ao Governo venezuelano

A Coreia do Norte enviou uma mensagem expressando “apoio e solidariedade” ao Governo do Presidente Nicolás Maduro, manifestando acreditar que ambos os países venham a ter uma relação mais forte, devido a objectivos comuns.

A mensagem, segundo o Breitbart News, foi publicada na imprensa estatal da Coreia do Norte, em ocasião da proximidade do 10.º aniversário da fundação do Partido Socialista da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), que se celebra no próximo 24 de Março.

“O Comité Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia enviou uma mensagem de saudação à direcção do PSUV em ocasião do 10.º aniversário da sua fundação. A mensagem expressa o firme apoio e solidariedade à luta do PSUV pela defesa da soberania do país (Venezuela) e a estabilidade social e política sob a bandeira da revolução bolivariana”, explica.

Segundo o Breitbart News, embora “os dois países não tenham mantido laços estreitos, a perspectiva de um relacionamento fortalecido faria sentido, dado que ambos os governos se encontram como actores cada vez mais isolados no cenário mundial”.

“Ambas as nações também são aliadas da ditadura iraniana, da Cuba comunista e do líder sírio, Bashar al-Assad, que poderiam servir de intermediários para reunir as nações”, explica.

“Perante as sanções económicas e o isolamento político, a Venezuela voltou-se para o Extremo Oriente para estreitar os laços com a China e a Rússia, enquanto a Coreia do Norte aprofundou recentemente laços em África, em países como a República Democrática do Congo, o Uganda, e Zimbabwe”, explica.

No entanto, segundo o Breitbart News, “os laços frágeis entre a Venezuela e a Coreia do Norte datam dos dias de Hugo Chávez (que presidiu o país entre 1999 e 2013), que se recusou a condenar o programa nuclear de Pyongyang e até conseguiu planos para se encontrar com o ex-líder Kim Jong-il, embora o encontro nunca se tenha materializado”.

“Em 2014, a Coreia do Norte revelou planos para abrir uma embaixada em Caracas e o embaixador da Coreia do Norte na Venezuela, Ri Sung Gil, tem participado regularmente em eventos patrocinados pelo seu governo que incluíram a festa do aniversário do fundador do país, Kim Il-sung”, afirma.

Num discurso recente Ri Sung Gil descreveu a “luta contínua contra o imperialismo” e referiu que ambos os países “têm acordos em diferentes áreas da economia, cultura, desportos, ecologia e ciência, entre outros”.

O PSUV foi criado a 24 de Março de 2007, por iniciativa do falecido presidente Hugo Chávez, para unir o Movimento Quinta República (MVR, o então partido do governo) e as forças que apoiavam a revolução bolivariana.