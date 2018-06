Coreia do Norte e Sul encontram-se para discutir colaboração desportiva

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul iniciaram hoje uma reunião na fronteira para discutirem colaborações no âmbito desportivo, num período em que se assiste a um atenuar do conflito entre ambos os países.

Entre os assuntos a abordar, está a possibilidade de as duas nações desfilarem unidas na cerimónia de abertura dos Jogos da Ásia, que se celebram em Agosto, em Jacarta e Palembang, na Indonésia, e apresentarem uma equipa conjunta para a competição.

Os dois países, ainda em guerra declarada, já haviam desfilado juntos, nos Jogos Olímpicos de Inverno, que se disputaram em fevereiro em PyeongChang, um evento que melhorou as relações entre o regime norte-coreano, o sul-coreano e o norte-americano.

“Tal como vimos nos Jogos de PyeongChang, o desporto deu-nos a oportunidade de impulsionar a melhoria dos laços inter-coreanos”, assinalou ante do encontró Jeon Choong-ryul, secretario-geral do Comité Olímpico sul-coreano.

O encontro iniciou-se às 10 horas locais (01 hora em Lisboa), na Zona de Segurança Conjunta, com a Coreia do Norte representada pelo seu vice-ministro dos Desportos, Won Kil-u.