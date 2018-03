Conselho de Direitos Humanos pede inquérito sobre Ghouta oriental

O Conselho dos Direitos Humanos da ONU aprovou hoje uma resolução pedindo a abertura de um inquérito sobre o ataque do enclave rebelde de Ghouta oriental pelo exército sírio, que já causou várias centenas de vítimas civis.

O texto, proposto pelo Reino Unido, foi aprovado por 29 votos e contou com 4 votos contra e 14 abstenções. O conselho tem 47 Estados membros do conselho.

A resolução exige que a comissão de inquérito internacional independente sobre a Síria “abra urgentemente um inquérito completo e independente sobre os acontecimentos recentes” naquela região.

O mandato daquela comissão, renovado anualmente, deve ser votado este mês pelo Conselho dos Direitos Humanos.

A resolução pede ainda a aplicação do cessar-fogo de 30 dias aprovado a 24 de fevereiro pelo Conselho de Segurança da ONU, para que possam ser ajudados os cerca de 400 mil habitantes naquele enclave situado nos arredores da capital síria, Damasco.

Após duas semanas de intensos bombardeamentos, as forças do regime recuperaram um terço do feudo rebelde de Ghouta oriental e o presidente Bashar al-Assad declarou-se determinado a prosseguir a ofensiva em curso.

Na noite de domingo para hoje, pelo menos 14 civis morreram em ataques aéreos do regime, fazendo subir para 709 os civis mortos desde que foi lançada a campanha aérea a 18 de fevereiro, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.