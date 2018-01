Confrontos entre presos fazem 10 mortos em cadeia do nordeste do Brasil

Dez reclusos morreram na sequência de confrontos entre presos na manhã de hoje dentro da cadeia pública de Itapajé, no estado brasileiro do Ceará, segundo as autoridades locais.

O conflito na prisão aconteceu dois dias depois de catorze pessoas morrerem numa chacina causada por conflitos entre grupos criminosos rivais em Fortaleza, capital do Ceará.

Segundo informações publicadas pelo jornal brasileiro Diário do Nordeste, a briga de hoje começou por vota das 8h30 (10h30) quando um grupo de presos conseguiu serrar as grades das suas celas e de seguida atacou outros presos supostamente membros de um gangue rival.

A Secretaria da Justiça e Cidadania do estado confirmou que 10 pessoas morreram nos confrontos, acrescentando, numa nota, que “os internos [presos] iniciaram uma briga entre grupos rivais que resultou nas mortes”.

Polícias do município e agentes penitenciários do Grupo de Operações Regionais intervieram e conseguiram controlar a cadeia, acrescenta a mesma nota.

Além dos mortos na cadeia de Itapajé outros dez presos fugiram na madrugada de hoje da Cadeia Pública de Senador Pompeu, que também fica no estado brasileiro do Ceará.

Segundo informações da polícia local, estes presos fizeram um buraco na cela que dava acesso à área externa e fugiram. Até ao momento nenhum deles foi recapturado.