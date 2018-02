Confrontos e detenções nas Maldivas após decisão judicial

Duas pessoas foram hoje presas nas Maldivas após confrontos entre polícia e apoiantes da oposição que exigiam ao Governo deste país insular do Índico o cumprimento de uma ordem do Supremo tribunal para a libertação de nove presos políticos.

Centenas de pessoas concentraram-se em Male, a capital, um dia após a decisão do tribunal que considerou que os veredictos pronunciados contra os dissidentes foram influenciados por políticos. A instância ordenou a repetição dos julgamentos dos nove arguidos, onde se inclui o ex-Presidente Mohamed Nasheed.

Os confrontos ocorreram quando a polícia pediu aos manifestantes para desimpediram uma estrada. As forças policiais usaram bastões e gás pimenta para dispersar o protesto.

Antes, o Governo tinha demitido o chefe da polícia do país, após este ter anunciado que iria acatar a decisão do Supremo tribunal.

As Maldivas, um arquipélago com luxuosas estâncias turísticas, tornou-se há dez anos numa democracia multipartidária.

Em Genebra, o gabinete do Alto-Comissariado para os Direitos Humanos da ONU pressionou hoje o Governo maldivo a respeitar a decisão do Supremo Tribunal, que ordenou um novo julgamento contra o ex-Presidente Nasheed, além de pedir a “libertação de outros oito presos políticos e de reabilitar 12 opositores membros do parlamento”, assinalou o porta-voz Rupert Colville em conferência de imprensa.

Exilado em Londres, Nasheed, o primeiro presidente eleito democraticamente no país, foi condenado em 2015 a 13 anos de prisão por alegado sequestro de um juiz durante o seu mandato.

“Desde há vários anos que manifestamos a nossa preocupação pela situação nas Maldivas, e estamos a seguir de perto a evolução após a decisão de quinta-feira do Supremo tribunal, e em particular as reações do Governo, exército e polícia”, assinalou Colville.

“Entendemos que a situação é extremamente tensa” nas ruas e as primeiras informações apontam para uma reação “inicialmente dura” por parte das forças de segurança na capital, “contra pessoas que estavam a celebrar a decisão judicial”.

O porta-voz do alto-comissário apelou à contenção das forças policias e militares, e pediu ainda à população para se manifestar pacificamente.