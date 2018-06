Concurso Miss America elimina desfile em fato de banho

O concurso Miss America vai eliminar o desfile em fato de banho e não avaliará as concorrentes pela sua aparência física, a partir da próxima edição, anunciou hoje a presidente da organização do evento.

A apresentação em fato de banho, que contava para 10% da nota final, será substituída por uma uma sessão interactiva com o júri, momento em que as concorrentes poderão indicar projetos sociais que desejem integrar.

De acordo com Gretchen Carlson, presidente do Conselho da Organização e vencedora em 1989, o Miss America deixou de ser um “concurso de beleza”, passando agora a destacar as concorrentes, “as suas realizações, objetivos na vida e a forma com podem utilizar os seus talentos, paixão e ambição quando forem eleitas”.

Nomeada no início de janeiro, a jornalista Gretchen Carlson tornou-se uma das principais figuras na luta pelos direitos das mulheres depois de provocar, em 2016, a demissão do presidente do Conselho de Administração (PCA) do canal de televisão norte-americano Fox News, Roger Ailes, a quem acusou de assédio sexual.

A nomeação de Gretchen Carlson originou a renúncia forçada do PCA do concurso Miss América, Sam Haskell.

Uma investigação do portal de notícias na Internet Huffington Post revelou que Haskell havia enviado vários correios electrónicos, incluindo à vencedora da edição de 2013, Mallory Hagan, a quem dizia que não se importava com o seu ganho de peso e criticava a sua vida sexual, alegando que era uma profissional do sexo e uma mulher fácil.

“Muitas jovens disseram-nos que gostariam de participar no concurso, contudo não queriam desfilar de camisola e salto alto”, declarou Gretchen Carlson em entrevista ao canal norte-americano ABC, transmitida hoje.

A Miss America vai dar preferência a quem quer afirmar-se, aprender a liderar, apostar na sua formação, bem como mostrar ao mundo a pessoa que é, “isso é o que vamos avaliar a partir de agora”, acrescentou.

Leanza Cornett, Miss America 1993, apoia a mudança e deseja que “as jovens mulheres vejam o programa como uma plataforma na qual possam promover o seu desejo de fazer a diferença e adquirir as habilidades e os recursos necessários para que tenham sucesso em qualquer carreira que escolherem”.

“Eu odiava. Sempre me senti desconfortável”, desabafou hoje Leanza Cornett à Associated Press, reconhecendo mesmo assim o significado do fato de banho na prova, como tradição, uma vez que Atlantic City é uma cidade balnear.

A edição de 2019 do evento será exibida no próximo dia 09 de setembro pela ABC, em Atlantic City, no Estado de Nova Jérsia.