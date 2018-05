Comissário europeu da Energia apresenta em Teerão medidas para garantir comércio

O comissário europeu da Energia iniciou hoje uma visita a Teerão para apresentar aos dirigentes iranianos as medidas decididas pela União Europeia (UE) para assegurar a continuidade das compras de petróleo e proteger as companhias europeias no país.

Miguel Arias Canet é o primeiro responsável ocidental a ser recebido na capital iraniana desde a decisão dos Estados Unidos de sair do acordo nuclear iraniano alcançado em 2015 e de impor novamente sanções económicas, cujos efeitos são obrigatórios para as empresas estrangeiras.

Essa retirada representa riscos financeiros consideráveis para as empresas europeias que queriam investir no Irão, cuja economia está em pleno marasmo, refere a agência France Presse (AFP).

Preservar o acordo nuclear, apesar da decisão dos EUA, é “fundamental para a paz na região”, afirmou Miguel Arias Canet numa conferência de imprensa com o vice-presidente iraniano Ali Akbar Salehi, que foi transmitida em direto pela televisão estatal.

“Não há dúvida de que existem dificuldades óbvias com as sanções (...) Teremos que pedir isenções, isenções para empresas que fazem investimentos” no Irão, acrescentou o comissário europeu.

A Comissão Europeia lançou na sexta-feira o procedimento oficial para proteger as empresas europeias das sanções dos Estados Unidos contra o Irão, recuperando a “lei de bloqueio” criada há mais de 20 para contornar o embargo a Cuba.

Na quinta-feira, depois de uma cimeira que reuniu em Sófia os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, que deram “luz verde” às medidas propostas pela Comissão, o presidente do executivo comunitário, Jean-Claude Juncker, já anunciara que Bruxelas lançaria os procedimentos necessários para a Europa se proteger dos efeitos extraterritoriais das sanções decididas pela administração norte-americana.

A Comissão anunciou então que, na sequência do “apoio unânime dos chefes de Estado e de Governo”, atuou em quatro frentes, a primeira das quais o lançamento do processo formal para ativar o “estatuto de bloqueio”, que deverá sofrer alterações, para permitir que as empresas e tribunais europeus não estejam sujeitos a regulamentos sobre sanções tomadas por países terceiros, nem tão-pouco a decisões de tribunais estrangeiros contrárias ao direito europeu.