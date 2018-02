Colômbia deporta 102 venezuelanos sem documentação regularizada

As autoridades da Colômbia deportaram 102 cidadãos venezuelanos sem documentação regularizada que se encontravam no departamento fronteiriço de Arauca, anunciaram hoje fontes militares.

Estas 102 pessoas foram interceptadas na cidade de Arauca, no departamento com o mesmo nome, pelo Grupo Especial de Migração, criado por iniciativa do presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para enfrentar a situação gerada pela entrada massiva de venezuelanos no país.

Devido à crise económica, aumentou o número de venezuelanos que abandonaram o país e, embora não existam dados oficiais, serão centenas de milhares, de acordo com as estimativas mais conservadoras.