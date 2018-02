Coligação internacional vai ajustar as suas forças no Iraque

A coligação internacional liderada pelos Estados Unidos contra os ‘jihadistas’ na Síria e no Iraque anunciou um “ajustamento” em baixa das forças em território iraquiano, em 2018, devido ao recuo do grupo extremista Estado Islâmico (EI).

“Será assegurada uma presença contínua da coligação no Iraque com certas condições, proporcionalmente às necessidades e em coordenação com o governo iraquiano”, indicou a coligação em comunicado, sem indicar o número de efetivos.

Graças ao sucesso alcançado após a libertação de Mossul, a coligação vai mudar de orientação no Iraque, para passar do apoio às operações de combate à preservação dos ganhos militares contra o EI, refere o comunicado.

“A coligação vai ajustar as suas forças após consulta aos parceiros iraquianos para garantir uma derrota duradoura” do EI, afirmou o chefe das operações da coligação, general Jonathan Braga, citado no comunicado.

“A coligação não precisa os planos nem as contribuições específicas de cada país, mas declara que 2018 será um ano crítico para ajustar as forças da coligação”, segundo o comunicado.

O secretário norte-americano da Defesa, Jim Mattis, já tinha indicado há algumas semanas que após três anos de esforços para aniquilar o “califado” do EI, a missão iria “evoluir e passar de uma abordagem de conquista de território para uma abordagem de estabilização”.

Entretanto 3,2 milhões de pessoas deslocadas no Iraque regressaram aos seus locais de origem após o fim da ofensiva contra o EI, em finais do ano passado, indicou hoje a ONU.