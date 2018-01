Cipriotas turcos protestam contra “indesejável” ingerência da Turquia

Milhares de cipriotas turcos manifestaram-se hoje contra o que consideram ser a indesejável influência da Turquia, acusada de encorajar grupos da direita radical que tentaram silenciar grupos da oposição.

O protesto, que juntou cerca de 20 grupos com conotações à esquerda, exprimiu a sua oposição à influência da Turquia sobre segmentos “fascistas” e “extremistas” da sua sociedade.

A marcha, que decorreu na parte cipriota turca de Nicósia, a capital da ilha etnicamente dividida desde a invasão turca de 1974, surgiu quatro dias após um ataque contra as instalações do jornal de esquerda Afrika por apoiantes do Presidente turco, e na sequência das críticas do periódico à ofensiva militar de Ancara contra um enclave curdo no norte da Síria.

As autoridades curdas locais apelaram entretanto à “mobilização geral”.

Sener Levent, chefe de redação do Afrika, acusou o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan de incitar apoiantes para vandalizarem os escritórios da publicação, e por ter referido que a ofensiva militar consiste numa tentativa de Ancara em ocupar território sírio.

Dezenas de pessoas que agitavam bandeiras da Turquia partiram vidros de janelas e arremessaram pedras, ovos e outros objetos em direção aos escritórios do jornal Afrika, na capital de Chipre, referiu Cinel Husseyin, uma colaboradora do chefe de redação, citada pela agência noticiosa Associated Press (AP).

Cinel Husseyin disse ainda que alguns dos presentes tentaram assaltar o local.

Uma notícia de primeira página da edição de domingo no Afrika relacionava a ação da Turquia à sua “ocupação” militar da parte norte de Chipre, 37% do território da ilha dividida.

Desde 1974 que Turquia mantém 40.000 soldados no terreno, na sequência da invasão que se seguiu a um golpe falhado de apoiantes da união com a Grécia.

De acordo com a página digital da Presidência turca, Erdogan tinha-se previamente referido ao Afrika como um “jornal barato e desagradável”, com uma linha editorial “impertinente” e convidou os seus apoiantes cipriotas turcos a “darem a necessária resposta a isto”.

Em declarações à agência Associated Press (AP), Levent manifestou a sua satisfação por ver tanta gente manifestar-se pela liberdade de expressão.

“São estas pessoas que estão contra Ewrdogan... nunca aceitaremos esse regime severo proveniente da Turquia”, disse, acrescentando que “ninguém impedirá este jornal de dizer o que está certo”.

Os manifestantes denunciaram o ataque “fascista” ao jornal e referiam que é uma afronta à forma de estar na vida dos cipriotas turcos.

“Isto é uma forte mensagem para o fim da ingerência”, referiu o veterano político Kutlay Erk, adiantando: “nunca desistiremos da democracia, direitos humanos e liberdade de expressão”.

A AP referiu ainda que diversos cipriotas gregos também se juntaram à marcha.