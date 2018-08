Cinco soldados mortos em combates no leste da Ucrânia

Cinco soldados ucranianos morreram e outros sete ficaram feridos nos piores combates dos últimos meses com separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, dias antes de entrar em vigor um cessar-fogo para o início do ano escolar.

Segundo um porta-voz do exército ucraniano, Dmitri Gutsuliak, os rebeldes tentaram tomar pontos de observação controlados pelas forças ucranianas na região de Lugansk.

As autoridades separatistas de Donetsk disseram por seu lado que os militares ucranianos atacaram as suas posições.

Os combates ocorrem a poucos de entrar em vigor, a 29 de Agosto, uma trégua que visa permitir o arranque do ano lectivo em tranquilidade.

Desde o princípio do ano, mais de 160 pessoas morreram em combates no leste da Ucrânia, segundo a missão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

A guerra no leste da Ucrânia fez mais de 10 mil mortos desde o seu início, em Abril de 2014.

Os acordos de paz de Minsk assinados em fevereiro de 2015 puseram quase fim aos combates, mas regularmente registam-se incidentes.