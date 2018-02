Cinco soldados colombianos mortos em ataque com explosivos

Cinco soldados colombianos foram mortos e 10 ficaram feridos hoje durante uma operação rotineira de controlo de estradas, num ataque que as autoridades atribuem à organização guerrilheira Exército de Libertação Nacional (ELN).

“Tropas do batalhão de engenheiros n.º 30 realizavam movimentos tácticos de monitorização na via Tibú Salazar de Las Palmas, Norte de Santander, quando foram vítimas de uma acção terrorista, através da activação de um dispositivo improvisado, por parte de homens do ELN”, lê-se no comunicado divulgado, hoje, pelo exército governamental.

As forças armadas colombianas classificaram ainda os guerrilheiros de “cobardes” porque, justificaram, “impossibilidade prática de enfrentar as tropas utilizam meios e métodos não convencionais de guerra”.

O ataque acontece um dia depois do ELN ter divulgado um comunicado intitulado “Uma mensagem de respeito aos que votam” em que promete um cessar-fogo durante os dias 9 e 13 de Março, com o objectivo de dar tranquilidade ao país nas eleições que se realizam no dia 11 de Março.

O Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, já repudiou o ataque de hoje.

“Rejeição absoluta do ataque cobarde contra os nossos heróis no Norte de Santander, toda a minha solidariedade com as famílias e desejo a pronta recuperação dos feridos, vamos atrás dos responsáveis”, escreveu o Presidente na rede social Twitter.

Os conflitos entre as forças colombianas e o ELN reiniciaram-se depois do fim do cessar-fogo entre o governo e este grupo armado, a 9 de Janeiro. A trégua foi declarada terminada pelo Presidente da Colômbia após uma série de ataques que mataram oito polícias.

Juan Manuel Santos assinou um acordo histórico com os guerrilheiros das FARC, a maior organização de guerrilha do país. No acordo assinado em 2016 - que valeu nesse ano o Nobel da Paz a Juan Manuel Santos -, as FARC comprometeram-se ao desarmamento e ainda à transformação num partido político.

O Presidente colombiano tenciona, apesar deste revés, concluir um acordo semelhante com o ELN, para pôr fim a um conflito armado, que em meio século, fez pelo menos 260 mil mortos, mais de 60 mil desaparecidos e cerca de 7,4 milhões de pessoas deslocadas.