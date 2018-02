Cinco feridos e um detido em protestos contra visita do rei Felipe VI a Barcelona

Cinco pessoas ficaram feridas e uma outra foi detida no centro de Barcelona nos protestos contra a visita do rei Felipe VI à cidade, para inaugurar o ‘Mobile World Congress’, evento de tecnologia que se inicia na segunda-feira.

Os cinco feridos são ligeiros e resultado da atuação dos Mossos d’Esquadra, segundo a agência de notícias espanhola EFE. O Sistema de Emergências Médicas da Catalunha informou que tratou cinco pessoas na zona da Via Laietana, ainda cortada ao trânsito, acrescentado tratar-se de feridos ligeiros.

Algumas destas pessoas ficaram feridas ao cair, quando os agentes dos Mossos d’Esquadra recolocavam as barreiras que impedem a passagem para a Rua Comtal e avançaram com breves cargas policiais, para que os manifestantes não chegassem aos arredores do Palau da Música.

Os Mossos d’Esquadra detiveram um manifestante durante os protestos desta tarde por alegadamente agredir elementos da polícia catalã.

Embora o rei já tenha chegado ao Palau da Música, os manifestantes permanecem no perímetro fechado pelos Mossos d’Esquadra, que abrange o bairro La Rivera.