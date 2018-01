Cimeira de Vancouver é reedição da mentalidade da Guerra Fria

A Rússia considerou hoje uma reedição da mentalidade dos tempos da Guerra Fria a cimeira sobre a segurança e estabilidade na península da Coreia na próxima semana, no Canadá, para a qual não foram convidados Moscovo ou Pequim.

“Não podemos considerar esta ideia de outro modo que não seja como uma reedição da consciência ou da mentalidade da Guerra Fria”, disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zajarova.

A cimeira dos chefes da diplomacia sobre a segurança e a estabilidade na península da Coreia decorrerá em Vancouver, entre 15 e 17 de janeiro.

Zajarova assinalou que a cimeira “em que se reunirão representantes de países da coligação dos tempos da Guerra da Coreia de 1950-53” é “inoportuna”, pois ocorre quando há “sinais de progresso no sentido do diálogo entre o Norte e o Sul na península da Coreia”.

“Também suscita questões o objetivo do evento declarado pelos organizadores canadianos: o estudo de possíveis medidas para aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte”, adiantou.

Os Estados Unidos declararam na quinta-feira que a decisão de excluir a Rússia e a China foi tomada “conjuntamente” com o Canadá, assim como a de não convidar a Coreia do Norte e acolher a Coreia do Sul.

Representantes das duas Coreias tiveram esta semana uma reunião na sua fronteira militarizada na qual acordaram garantir “a segurança e o sucesso” dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang (Coreia do Sul), que decorrem de 9 a 25 de fevereiro.

“Cremos que este será um exemplo de como ambas as partes podem interagir de modo construtivo, dialogar, e assim há perspetivas para um acordo político-diplomático”, disse a porta-voz russa.