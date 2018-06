Cientistas criam dispositivo que permite administrar tratamentos directamente no coração

Cientistas criaram um dispositivo que permite fornecer directamente ao coração células para tratar os efeitos posteriores de um ataque cardíaco, foi hoje divulgado.

O dispositivo, que possibilita igualmente o envio de medicamentos e proteínas para o tecido do coração lesionado, segundo os seus inventores, foi desenvolvido por uma equipa internacional liderada por investigadores da universidade norte-americana de Harvard.

Implantado no coração, o “Therepi” contém um biomaterial semelhante a uma esponja que retém e liberta o tratamento através da superfície permeável do dispositivo.

O biomaterial pode ser ligado a uma bomba fora do corpo quando necessita de ser recarregado com medicamentos ou outras substâncias terapêuticas, refere em comunicado a Faculdade de Engenharia e Ciências Aplicadas John A. Paulson da Universidade de Harvard.

Num ensaio pré-clínico, os investigadores conseguiram com o dispositivo aumentar a função do coração durante mais de um mês quando células estaminais (células que se diferenciam noutras, nomeadamente nas cardíacas) foram colocadas repetidamente no reservatório para tratar o músculo cardíaco.