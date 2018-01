Cidadãos norte-americanos entre vítimas do ataque a hotel de Cabul no fim de semana

Um responsável do Departamento de Estado disse hoje que vários cidadãos norte-americanos estão entre os mortos e feridos do ataque no fim de semana ao Hotel Intercontinental na capital do Afeganistão, Cabul.

A fonte, que não quis ser identificada, não precisou o número de norte-americanos vítimas do atentado.

Vinte e duas pessoas morreram no ataque, 14 das quais estrangeiras, segundo um responsável do Ministério do Interior afegão.

O assalto ao hotel durou 13 horas entre sábado e domingo e mais de 150 pessoas foram resgatadas ou conseguiram fugir.

Os talibãs, que reivindicaram a autoria do ataque, indicaram que os seus combatentes identificaram “cuidadosamente” as suas vítimas e mataram cidadãos dos “países invasores” e membros do Governo afegão.

O Intercontinental de Cabul é muito frequentado por estrangeiros e por políticos afegãos.