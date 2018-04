Chuvas fortes provocam pelo menos dois mortos na cidade angolana do Lobito

As chuvas que caíram na última noite no município do Lobito, província angolana de Benguela, provocaram pelo menos dois mortos e inundações em vários pontos da cidade, informou hoje a Protecção Civil.

Segundo informação prestada à Lusa pelo porta-voz do comando provincial de Benguela do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros, Jorge Socondongo David, as fortes chuvas caíram entre as 18 horas e as 23 horas de quinta-feira, no Lobito.

“As ruas estão completamente alagadas. Um posto de abastecimento de combustíveis teve mesmo de ser encerrado”, disse à Lusa o porta-voz, descrevendo uma situação que ainda se vive hoje no Lobito, uma das maiores cidades de Angola.

O balanço preliminar aponta para a existência de dois mortos, em consequência das chuvas, dois jovens de 16 e 26 anos.

“Foram arrastados pelas águas das chuvas e os corpos já foram recuperados”, explicou ainda o porta-voz dos bombeiros.

As chuvas provocaram o desabamento de três casas, nos bairros 27 de Março, 17 de Setembro e da Eléctrica, com pelo menos dois feridos.

Em Angola, a presente época das chuvas teve inicio em Agosto, prolongando-se até Maio.