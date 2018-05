Chefe do governo regional da Catalunha pede reunião incondicional a PM espanhol

O novo chefe do governo regional da Catalunha, o independentista Quim Torra, pediu hoje ao primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, uma “reunião sem condições” e “para falar de tudo”, esperando que ela possa realizar-se “nos próximos dias”.

Numa carta endereçada a Rajoy, Torra, que assumiu na quinta-feira o cargo, insta a um recurso ao diálogo perante o “conflito político entre a Catalunha e o Estado espanhol que só deverá ser solucionado por via política”.

“Estou disponível para iniciar o diálogo já amanhã. Sem condições, no respeito institucional mútuo que é devido, disposto a falar de tudo, sem limite de tempo e no formato que considerarmos o mais oportuno”, prosseguiu o dirigente catalão, que espera “poder concretizar a reunião nos próximos dias”.

Quim Torra e Mariano Rajoy tinham anunciado na terça-feira a intenção de se reunirem.

“O primeiro objetivo do novo governo catalão é propor o diálogo ao Governo espanhol”, afirmou então Torra, em Berlim, onde se deslocou para visitar Carles Puigdemont, o seu antecessor na liderança da Catalunha, destituído por Madrid após a tentativa de secessão desta região autónoma espanhola no outono de 2017.

Puigdemont encontra-se em liberdade condicional na Alemanha enquanto aguarda que seja analisado um pedido para a sua extradição.

“Por favor, defina uma data e um local” para um encontro, pediu Torra a Rajoy, ao que este respondeu que aceitava.

“É claro que vou receber o presidente da Generalitat (governo autónomo catalão), se ele mo pede”, declarou o primeiro-ministro conservador espanhol, embora acrescentando: “Mas não haverá república na Catalunha”.

Quim Torra tomou posse como chefe do governo catalão na quinta-feira em Barcelona sem jurar respeitar a Constituição espanhola, mas apenas “a vontade do povo catalão”, numa cerimónia à qual não assistiu qualquer representante do Governo central.

Este editor de 55 anos, recém-chegado à política, considera-se um “presidente em exercício” enquanto se espera o regresso daquele que Torra designa como “o presidente legítimo no exílio”, Carles Puigdemont.