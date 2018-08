Cerca de 800 mil desalojados após inundações na Índia que já mataram mais de 350 pessoas

Cerca de 800 mil pessoas estão desalojadas e 357 morreram na sequência das cheias que atingiram o estado de Kerala, na Índia, revelaram hoje as autoridades locais.

Milhares de equipas continuam os trabalhos de resgate, com o apoio de centenas de barcos e cerca de 24 helicópteros, tal como revelou um dos responsáveis pela autoridade de gestão de desastres em Kerala, P.H.Kurian, citado pela agência AP.

Kurian acrescentou que quase 10 mil pessoas ainda aguardam pelo resgate, enquanto 800 mil já foram abrigadas em cerca de quatro mil campos de resgate em Kerala.

As autoridades locais revelaram também que as condições climáticas melhoraram “consideravelmente”, apesar de os meteorologistas já terem avançado que o estado será afetado com chuvas até segunda-feira.

De acordo com a mesma fonte, os danos causados pelas inundações estão estimados, até ao momento, em três mil milhões de dólares (sensivelmente 2,6 mil milhões de euros).

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, já prometeu que vão disponibilizados 70 milhões de dólares (cerca de 61 milhões de euros) para ajudar a colmatar as consequências das cheias.

As chuvas intensas que atingem Kerala desde 08 de agosto provocaram deslizamentos de terra e o colapso de pontes e estradas.

O estado de Kerala, procurado pelos turistas devido às praias rodeadas de palmeiras e às plantações de chá, é afetado anualmente por fortes chuvas na época das monções, mas este ano a precipitação está a ser particularmente forte.

Mais de um milhão de turistas visitaram o Estado em 2017, segundo estatísticas oficiais.