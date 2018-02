Cerca de 200 mil novos refugiados sul-sudaneses esperados no Sudão

Cerca de 200 mil novos refugiados do Sudão do Sul são esperados este ano no Sudão, fugindo à guerra e à fome no seu país, indicou hoje a ONU.

Nascido em 2011 após a sua separação do Sudão, o Sudão do Sul mergulhou no final de 2013 numa guerra civil que fez dezenas de milhares de mortos, quase quatro milhões de deslocados e provocou uma crise humanitária catastrófica.

Muitos acordos de cessar-fogo foram, desde então, assinados entre o Presidente, Salva Kiir, e o seu adversário, o antigo vice-Presidente Riek Machar, e não foram respeitados.

Segundo a ONU, o Sudão acolhe já 417.000 refugiados sul-sudaneses e, de acordo com os mais recentes números do Departamento da ONU para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA), mais cerca de 200.000 entrarão no Sudão em 2018.

“A continuação dos combates, a pouca ajuda humanitária e a insegurança alimentar obrigam os sul-sudaneses a procurar refúgio e acesso a alimentos e serviços básicos em países vizinhos”, disse a OCHA em comunicado.

“O Governo sudanês mantém uma política de fronteiras abertas para os refugiados”, sublinhou a mesma entidade.