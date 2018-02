Centenas de manifestantes pedem libertação de presos políticos em Valência

Uma centena de pessoas concentrou-se hoje na praça da Virgem de Valência para exigir a libertação dos “presos políticos”, a revogação da aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola e o “restabelecimento das instituições de autogoverno catalãs”.

Durante a concentração, foram exibidos laços e balões amarelos, uma bandeira com o lema “solidariedade com a Catalunha, em defesa da democracia”, e outras com frases em inglês, nas quais se pedia liberdade para os políticos catalães presos.

No final desta manifestação, que decorreu sem incidentes, foi lido um manifesto, no qual se pedia também o livre regresso do ex-presidente Carlos Puigdemont e dos ex-conselheiros catalães que se encontram na Bélgica.