Caracas condena “violentas manifestações” no Irão e acusa EUA de promoverem instabilidade

A Venezuela condenou ontem as “violentas manifestações” que têm ocorrido no Irão, que acusa de serem promovidas pelos EUA, e manifestou solidariedade para com o Governo do Presidente Hassan Rouhani.

“O Presidente da Venezuela, em nome do povo e do Governo bolivariano, expressa a sua mais profunda solidariedade com o povo e o Governo da República Islâmica do Irão, perante as violentas manifestações que têm lugar nesse país, que tem sido promovidas desde o estrangeiro, com o fim de desestabilizar a paz interna da irmã nação iraniana”, afirma Maduro, em comunicado.

No documento, Caracas diz condenar “a ingerência do Governo dos EUA e denuncia que a administração de Donald Trump, em conjunto com o seu aliado Israel, procura aproveitar-se das conjunturas internas para fomentar e forçar, artificialmente, acções desestabilizadoras em detrimento da soberania e independência dos povos, tal e como tem feito com a Venezuela”.

“O povo bolivariano, fiel à sua tradição pacifista, anti-imperialista e de não ingerência, insta a comunidade internacional a respeitar a soberania da nação iraniana e a abster-se de intervir nos assuntos internos da República Islâmica do Irão. Corresponde ao sábio povo iraniano resolver internamente, e de forma pacífica, os assuntos importantes para o seu bem-estar e prosperidade”, sublinha.

O documento refere ainda que a Venezuela, “ao reiterar o mais sincero sentimento de solidariedade para com a República Islâmica do Irão, faz votos para que o povo e o Governo desses país irmão continuem a construir e a afirmar o seu próprio modelo soberanos de país, sem a intervenção de nenhuma potência estrangeira”.