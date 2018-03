Cabo-verdiana Vera Duarte pede à ONU limites à acumulação de riqueza individual

A escritora e jurista cabo-verdiana Vera Duarte quer que as Nações Unidas adotem uma convenção internacional que estabeleça limites à acumulação de riqueza individual, para distribuir os valores restantes pelos mais pobres.

O apelo consta de uma carta enviada por Vera Duarte ao escritório das Nações Unidas em Cabo Verde, com pedido de reencaminhamento para a sede da organização.

“Proponho a adoção de uma Convenção Internacional que estabeleça limitações à posse individual de riquezas. Os remanescentes reverteriam a favor dos mais carenciados”, propõe a escritora, prémio Norte-Sul de Direitos Humanos do Conselho da Europa.

Na missiva, Vera Duarte manifesta “profunda repugnância” com o facto de 1% da população deter 80% da riqueza mundial e de os oito homens “mais ricos do mundo possuírem tanta riqueza quanto os 3,6 bilhões de pessoas que compõem a metade do planeta”.

A ex-presidente da Academia Cabo-Verdiana de Letras expressa também “infinita tristeza” com o facto de um quarto da população mundial viver abaixo do nível da pobreza e mostra-se convicta de que “a humanidade não pode, nem deve conviver com tamanha indecência e imoralidade”.

Vera Duarte foi membro da Comissão Internacional de Juristas da Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos Povos e do Centro Norte Sul do Conselho de Europa.