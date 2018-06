A Comissão Europeia adoptou hoje uma lista de produtos importados dos Estados Unidos, incluindo sumo de laranja, milho e ‘bourbon’ que vão passar a ser taxados a 25% na alfândega.

Numa nota hoje divulgada, o executivo comunitário espera concluir os procedimentos necessários com os Estados-membros até final do mês, de modo a que as taxas entrem em vigor em Julho.