British Airways anuncia fim dos voos directos para o Irão a partir de Setembro

A companhia British Airways anunciou hoje que deixará de realizar voos directos para a capital do Irão em Setembro, porque “as operações não são actualmente comercialmente viáveis”.

A decisão anunciada hoje ocorre depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, em Maio ter retirado os Estados Unidos do acordo nuclear entre o Irão e as grandes potências mundiais e de ter reinstaurado sanções contra os iranianos.

Relativamente à ligação aérea, a British Airways anunciou que o seu último voo para Teerão será a 22 de setembro, com o regresso a Londres no dia seguinte.

A companhia aérea britânica tinha retomado os voos directos para Teerão em setembro de 2016, após a suspensão do serviço em Outubro de 2012, quando as relações entre a Grã-Bretanha e o Irão se deterioraram.

O Reino Unido, juntamente com os restantes membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - França, Rússia, China e Estados Unidos - e a Alemanha, celebrou o acordo nuclear com o Irão em 2015.

Juntamente com outros países europeus, o Reino Unido disse que pretendia proteger as empresas que continuassem a fazer negócios no Irão, mas muitas desistiram depois da decisão norte-americana abandonar aquele compromisso, em maio deste ano.